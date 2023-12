Capodanno a Roma, cosa fare? Concertone, teatri, shopping: tutti gli eventi e la guida per il veglione

Chi vorrà fare il veglione di San Silvestro in piazza, punta tutto sul grande evento organizzato da Roma Capitale al Circo Massimo. Lì, a ritmo di musica, si dirà addio al 2023 e si saluterà (con tantissime speranze) il 2024. I tre cantanti protagonisti saranno Francesca Michielin, Blanco e Lazza, insieme alla squadra di Rds. Una scelta che, come aveva precisato l’assessore ai Grandi eventi del Comune, Alessandro Onorato, era dettata anche dalla realizzazione di un Capodanno «più in linea con i gusti delle ragazze e dei ragazzi che arriveranno da ogni parte d’Italia, dando un’ulteriore spinta anche al turismo under30».

La guida all'evento

Stando alle analisi dell’Ebtl, l’ente bilaterale del turismo del Lazio, gli arrivi tra strutture alberghiere e bed and breakfast saranno 388 mila e le presenze 925 mila, rispettivamente +31,97% e +35,04% rispetto allo scorso anno. Nella zona sarà istituita un’area di sicurezza, transennata, con dei varchi di accesso in via dei Cerchi/piazza di Porta Capena; via del Circo Massimo/via della Fonte di Fauna; via del Circo Massimo/via della Greca; via dei Cerchi/via San Teodoro; via delle Terme Deciane/piazzale Ugo La Malfa. Roma Servizi per la mobilità sottolinea come sia prevista una possibile chiusura, solo in caso di effettiva necessità, lungo la linea B/B1 della metropolitana, delle stazioni di Circo Massimo e Colosseo. Nell’area del grande concerto dell’ultimo dell’anno, le prime modifiche alla viabilità scatteranno già sabato 30 e interesseranno via dei Cerchi, tra Porta Capena e via di San Teodoro, dove scatterà il divieto di sosta. Dalla mattina del 31 dicembre lo stesso tratto di strada sarà chiuso al traffico.

Dalle prime ore del 31 dicembre, divieti di parcheggio interesseranno anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, Clivo dei Publicii, piazza Bocca della Verità e l’ultimo tratto di via dei Cerchi, tra via di San Teodoro e la stessa piazza Bocca della Verità. Limitazioni alla sosta anche a via delle Terme Deciane e viale Aventino. Dalle 18 del 31, le chiusure al traffico saranno estese a via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole. Dalle 19 lo stop alla circolazione riguarderà anche via delle Terme Deciane, il lungotevere Aventino e via di Santa Maria in Cosmedin.

