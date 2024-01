Roma, per inserire Angeliño serve una cessione: Belotti, Celik e Kumbulla pronti a salutare

Per giocare contro il Cagliari, Angeliño deve aspettare che Tiago Pinto ceda uno dei calciatori inutilizzati da De Rossi. Nella lista ce ne sono tre: Belotti, Celik e Kumbulla. Tutti potrebbero trovare una sistemazione entro la fine del calciomercato e per ognuno c’è una strategia differente.

Il Gallo potrebbe accettare il trasferimento alla Fiorentina per avere più continuità, l’unico ostacolo che spaventa i viola è lo stipendio di quasi tre milioni. L’attaccante ha dato l’apertura totale al trasferimento ed è solo questione di tempo (e di accordi).

Kumbulla, invece, si divide tra l’infermeria e il campo.

Doveva rientrare nella lista dei convocati a dicembre, ma poi il suo ingresso è slittato per alcuni problemi fisici legati all’infortunio al legamento crociato. Chi investirà sull’albanese rischia, perché prenderà un giocatore fermo da sei mesi. Ma la Roma vuole mandarlo a giocare il più possibile per poi ritrovarlo in forma in vista della prossima stagione quando sarà un punto fermo della difesa.

Celik, invece, è stato messo da parte da De Rossi (ma anche da Mourinho). Nelle gerarchie vengono prima Karsdorp e Kristensen, entrambi terzini destri. Insomma, per far quadrare i conti del transfer balance Uefa (il presidente Friedkin è a Doha per il primo meeting Eca del 2024) e inserire il nuovo terzino sinistro spagnolo, c’è bisogno di una cessione. Altrimenti c’è la possibilità che venga scartato come accaduto a settembre ad Azmoun e Kristensens.