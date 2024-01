Quanto guadagnano i calciatori più pagati di Serie A? Da Lukaku a Osimhen, la classifica

La Serie A sta cercando di rimanere al passo con gli altri campionati per quanto riguarda gli stipendi da offrire ai giocatori. In testa c'è l'Arabia Saudita, che è entrata di prepotenza nella scena, mentre in Europa la Premier League offre più di tutti. Il nostro campionato sta cercando di rimanere al passo per attirare i migliori talenti, come hanno fatto i Friedkin con Lukaku. L'ingaggio dell'attaccante è molto alto. Il Napoli non è da meno, ha deciso di rinnovare il contratto qualche mese fa a Victor Osimhen, che in estate dovrebbe lasciare la squadra. Ecco la classifica dei calciatori più pagati della Serie A.

