Fantacalcio, probabili formazioni della 27ª giornata: dubbio Lautaro per Conte, nel Napoli scalpita Osimhen

Il campionato entra nella fase decisiva della stagione, e con lui anche il fantacalcio: massima attenzione a ogni dettaglio della vostra formazioni, tra dubbi e certezze da mandare in campo. Occhio soprattutto alla prossima giornata di Serie A, la 27a, che inizierà venerdì alle 15 con Lazio-Crotone e si chiuderà domenica sera con Milan-Napoli. Vediamo, partita per partita, quali sono le probabili scelte degli allenatori.

LAZIO-CROTONE (Venerdì ore 15)

Out Lazzari, Lulic e Fares sulle fasce con la possibilità di vedere Marusic al posto di quest’ultimo e Patric in difesa. Caicedo insidia Correa. Nel Crotone Luperto è in vantaggio su Marrone, Petriccione più di Zanellato.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Crotone (3-4-3): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Reca; Ounas, Simy, Messias.

ATALANTA-SPEZIA (Venerdì ore 20.45)

Tanti dubbi per Gasperini, a partire dalla porta dove Sportiello è in vantaggio su Gollini. Palomino o Toloi in difesa, Pessina si gioca il posto con Pasalic e Ilicic è in pole su Malinovskyi e Miranchuk. Agudelo scalpita per trovare un posto nell’attacco dello Spezia, Agoumé e Pobega possono trovare spazio a centrocampo.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Muriel.

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Terzi, Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Nzola, Verde.

SASSUOLO-VERONA (Sabato ore 15)

Muldur-Toljan è il ballottaggio sulla fascia destra del Sassuolo, Lopez in vantaggio su Traoré: con Defrel in campo l’ex OM si piazza in mediana vicino a Locatelli, se dovesse giocare Obiang davanti alla difesa avanzerà sulla trequarti. Nel Verona Lovato insidia Gunter e Dimarco può giocare nei tre dietro al posto di Magnani. L’altro dubbio di Juric è tra Veloso e Ilic a metà campo.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

BENEVENTO-FIORENTINA (Sabato ore 18)

Gaich verso la conferma nell’attacco giallorosso, più indietro Lapadula; Caldirola può riposare e Ionita è in vantaggio su Insigne. Venuti più di Malcuit e Caceres sulla fascia destra della Fiorentina; out Castrovilli, Borja Valero e Eysseric al suo posto.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta; Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Gaich.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Borja Valero, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

GENOA-UDINESE (Sabato ore 20.45)

Genoa ancora senza Perin tra i pali, Czyborra o Ghiglione a destra e davanti con Shomurodov uno tra Pjaca e Scamacca. Becao o De Maio nella difesa di Gotti, poche chance di vedere in campo Deulofeu: se dovesse giocare, Pereyra arretrerebbe a centrocampo. Davanti più Llorente di Okaka e Nestorovski.

Genoa (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Pjaca, Shomurodov.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Larsen; Pereyra; Llorente.

BOLOGNA-SAMPDORIA (Domenica ore 12.30)

Schouten può rimanere fuori tra i rossoblù, Skov Olsen verso il posto da titolare con Orsolini in panchina, e in attacco Palacio parte dietro a Barrow. Ancora out Torregrossa nella Samp, si va verso la conferma della coppia Keita-Quagliarella con Gabbiadini che spinge per giocare al posto di uno dei due. Jankto favorito su Damsgaard, Tonelli dovrebbe partire titolare al posto di Ferrari.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Jankto; Keita, Quagliarella.

PARMA-ROMA (Domenica ore 15)

Senza Kucka e Cornelius, D’Aversa punta su Inglese al centro dell’attacco con Karamoh e Gervinho sulle fasce. La Roma sarà impegnata in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk.

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Inglese, Gervinho.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

TORINO-INTER (Domenica ore 15)

Senza Belotti indisponibile, Nicola lancia Sanabria dal primo minuto con Zaza vicino a lui. Rodriguez può giocare nel terzetto in difesa ed è favorito su Bremer, occhio alla sorpresa Gojak che può giocare al posto di Rincon squalificato. Non c’è Singo, a destra gioca Vojvoda. Solo due dubbi per Conte, che deve scegliere uno tra Eriksen e Vidal e può far riposare Lautaro con l’idea Sanchez da titolare.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Gojak, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Zaza.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

CAGLIARI-JUVENTUS (Domenica ore 18)

Semplici conferma Nandez sulla fascia, da capire dove: se giocherà Zappa l’uruguaiano agirà sulla sinistra, in alternativa verrà dirottato sull’out opposto con l’ex di turno Asamoah dall’altra parte. Nella Juve che prova a rialzarsi dopo l’eliminazione dalla Champions potrebbe riposare de Ligt con Chiellini pronto a tornare titolare. Ballottaggio Ramsey-McKennie e davanti Morata ancora favorito su Kulusevski.

Cagliari (3-5-2): Cragno, Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Simeone.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Morata, Ronaldo.

MILAN-NAPOLI (Domenica ore 20.45)

Il Milan sarà impegnato in Europa League contro il Manchester United. Gattuso sta pensando a Manolas ma Rrahmani è ancora in vantaggio, Bakayoko in vantaggio su Demme e davanti Osimhen insidia Mertens per giocare dal primo minuto.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

