Fabio Grosso, tensione a Marsiglia: sassi sul pullman del Lione, il tecnico ferito al volto. Annullata la partita

Tensione a Marsiglia. A poche ore dal fischio d'inizio di OM-Lione, un gruppo di tifosi di casa ha lanciato sassi contro pullman che stava trasportando ospiti allo stadio, riuscendo a sfondarne i vetri.

Bas Dost, paura in Olanda: malore in campo per l'attaccante dell'Az. Partita interrotta, ora è cosciente

Fabio Grosso, allenatore dell'Olympique, è stato colpito sul volto ed è sceso dal veicolo sanguinante ed è stato immediatamente medicato dai sanitari presenti nella struttura.

🚨 OL manager Fabio Grosso injured after team coach was attacked with stones whilst travelling to Marseille.



Emergency medical treatment for Fabio Grosso tonight. pic.twitter.com/0bFuHizhyp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023