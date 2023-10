Inter-Roma, fischi a Lukaku all’ingresso in campo per il riscaldamento. Lui ride e applaude verso il settore ospiti

Fischi assordanti a San Siro. E il destinatario è il protagonista più atteso di Inter-Roma: Romelu Lukaku. Nel prepartita, nonostante il divieto della Questura, la Curva Nord ha distribuito i 30mila fischietti annunciati per contestare il belga, che in estate ha "tradito" la promessa di tornare in nerazzurro per aspettare la Juventus e alla fine è stato acquistato dalla Roma.

Inter-Roma, le formazioni ufficiali: Mou con El Shaarawy e Lukaku, Thuram in coppia con Lautaro

Oltre ai fischietti i tifosi interisti hanno scaricato un app che riproduce i fischi e hanno cominciato a usarla fin dal riscaldamento.

🤯🇧🇪 Romelu Lukaku enters the pitch at San Siro… while Inter fans ‘welcome’ him with 40.000 whistles tonight. pic.twitter.com/XNNcIWJ0Mj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023

Già all'ingresso in campo del belga sono partiti dei fischi assordanti all'indirizzo del belga, che ha sorriso e risposto con un applauso.