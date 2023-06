El Shaarawy dice “sì” alla Roma: firma fino al 2025, il Faraone si abbassa l’ingaggio

La Roma conferma Stephan El Shaarawy e lui dice “sì” alla riduzione dell’ingaggio. Da 3,5 milioni passa a 2,5 che percepirà fino al 2025 con la possibilità di prolungamento per un terzo anno al raggiungimento di determinati obiettivi. Son previsti anche sostanziosi bonus che andranno ad arricchire la base. José Mourinho ha dato il via libera al rinnovo perché il Faraone è risultato utilissimo nell’annata appena terminata. Oltre ad aver realizzato 9 gol e 4 assist (la sua migliore stagione dal 2019), Stephan ha dato l’esempio nello spogliatoio. Non è certamente il capo carismatico della Roma, ma il suo comportamento anche a seguito delle numerose panchine ha ispirato più di un compagno. Mai una parola fuori posto e un comportamento esemplare con la società, hanno contribuito alla buona riuscita della trattativa a cui le parti stavano lavorando ormai da mesi in sordina.

Scamacca-Roma, si accelera: Mourinho e Pinto a Londra per il prestito dell'attaccante

Dybala, la clausola è un rebus: all'estero possono averlo per 12 milioni. N'Dicka a un passo, occhio a Tielemans

C’è poi la duttilità a cui El Shaarawy si è sottoposto durante la stagione, segnale di sacrificio e voglia di rendersi utile.

Ha giocato sulla trequarti dietro la punta, ma anche quinto di centrocampo con compiti difensivi. Quest’ultimo un ruolo di responsabilità, oltre ad essere ben distante dai suoi trascorsi. Non ha mai detto no, si è calato nella parte e ha tentato di interpretarla al meglio con tanto di applausi dello Special One: «È un giocatore che non ha solo gamba e benzina, ma sa fare pure gol. A volte Stephan parte dalla panchina perché ho bisogno di soluzioni nuove». Insomma, un calciatori da non farsi sfuggire. Lo hanno tentato le sirene turche, ma dopo l’esperienza in Cina ha deciso di non cedere ai facili guadagni e restare in campionati competitivi. E poi c’è la love story con l’influencer e giornalista Ludovica Pagani con cui vive a Roma in una bellissima villa nel quartiere Eur comprata da poco. Un altro motivo per non scappare dalla Capitale, costi quel costi.