Dybala allontana le polemiche: «Sogno la Champions con la Juve»

TORINO - Difficile da decifrare il momento di Paulo Dybala, dopo il ritorno al gol in campionato e la risposta netta di Agnelli alla sua richiesta di chiarezza sul rinnovo di contratto. La Joya è tornato a sorridere durante l’intervista dei piccoli Junior Reporter bianconeri, rispondendo a tutte le loro curiosità. «Ho due sogni da calciatore: uno è quello di vincere la Champions, ovviamente con la Juve, e l’altro è di vincere il Mondiale con l’Argentina.

La chiamata della Juventus? All’inizio ho chiesto se fosse uno scherzo, aveva altre richieste ma al mio procuratore ho detto di sentire solo la Juve. Ho vissuto tanti momenti belli e vincenti con la maglia della Juve. La mia prima esperienza è stata una finale vinta facendo un gol, l’arrivo alla Juventus è stata un’emozione unica: spero che i traguardi siano ancora tanti, il più importante sarà il prossimo, la Supercoppa contro il Napoli. Il numero 10? E’ importante, c’è tanta responsabilità, ma ne sono orgoglioso. Il mio idolo? Ronaldinho, mi piaceva come si divertiva in campo e cosa trasmetteva, con molta semplicità. Ho avuto molti soprannomi: quello a cui mi sono affezionato di più è ‘U picciriddu’ perché a Palermo tutti, ma davvero tutti, mi chiamavano così e la gente mi trattava in maniera incredibile. Poi un giornalista argentino ha coniato ‘La Joya’ per il mio valore di mercato, paragonabile a quello di un diamante».

