Agnelli punge Dybala: «Il contratto? Ha ricevuto un'offerta da top 20»

Botta e risposta Dybala-Agnelli nel giro di meno di 24 ore. Dal palco del Golden Boy 2020 il presidente della Juventus è tornato sulle parole della Joya nel post gara di Genova, e sul suo rinnovo di contratto. «Il suo gol su azione è la notizia positiva, ha avuto un periodo difficile dopo il Covid-19 con una lunga ripresa. Ho sentito del suo amore per la Juve, è ricambiato: vediamo in lui il nostro prossimo capitano. Sul contratto? Ha ricevuto un’offerta che rientra tra i 20 migliori giocatori in Europa e lo sa. L’amore è ricambiato anche sul piano economico, stiamo aspettando serenamente una sua risposta. La sua ambizione è di entrare nei primi cinque al mondo, ora non lo è e lo sa».

LA JUVE DI PIRLO - «Le riflessioni su Andrea iniziano tempo dietro, conoscevamo le sue idee di calcio e ci hanno subito affascinato. Sono idee che catturano, è stato bello vedere come si è costruito questo staff con Tudor, Baronio, Gagliardi, Bertelli e tutti gli altri. C’è un lavoro veramente all’unisono: tutti sanno cosa devono fare. C’è molta modernità, gestione del dato ed empatia umana. Poi contano ovviamente i risultati sul campo».

RONALDO - «Tutti vedono il supereroe. Ma ha un fantastico senso dell’umorismo».

PORTO - «Con un minimo di superstizione pensavamo di mettere Bonucci su uno sgabello… Sono un paio d’anni che affrontiamo sorteggi favorevoli e poi veniamo eliminati. Affrontiamo un club con una grande storia europea. Basta un minimo di disattenzione per compromettere il cammino in Champions, come tutti noi ben sappiamo».

Ultimo aggiornamento: 19:40

