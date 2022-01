Diretta Salernitana-Lazio dalle 18: probabili formazioni e dove vederla

Emergenza difensiva per la Lazo di Maurizio Sarri: contro la Salernitana è out anche Radu. Mancherà pure Acerbi, allora sarà Hysaj a giocare al fianco di Luiz Felipe. Maglia da titolare per Luis Alberto, rispolverato dal tecnico per l'occasione vista l'assenza di Basic. Non sarà facile contro la squadra di Colantuono assetata di punti per riuscire a prendersi una salvezza che rimane comunque assai difficile. Ma questa Lazio deve dare un senso alla stagione. E per farlo gli servono i tre punti di oggi. Si comincia alle 18.

Segui Salernitana-Lazio in diretta

Salernitana-Lazio, le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Veseli, Ranieri; Kechida, Obi, Di Tacchio, Kastanos, Zortea; Gondo, Djuric. All.: Colantuono.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Hysaj, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.

Arbitro: Abisso.

Dove vedere Salernitana-Lazio in diretta tv e in streaming

La partita Salernitana-Lazio, in programma oggi, sabato 15 dicembre alle ore 18, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.