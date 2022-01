Salernitana-Lazio, ancora Immobile per il raddoppio biancoceleste

Emergenza difensiva per la Lazio di Maurizio Sarri: contro la Salernitana è out anche Radu. Mancherà pure Acerbi, allora sarà Patric a giocare al fianco di Luiz Felipe.

Maglia da titolare per Luis Alberto, rispolverato dal tecnico per l'occasione vista l'assenza di Basic. Non sarà facile contro la squadra di Colantuono assetata di punti per riuscire a prendersi una salvezza che rimane comunque assai difficile. Ma questa Lazio deve dare un senso alla stagione. E per farlo gli servono i tre punti di oggi.