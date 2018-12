Curve a confronto, diecimila tedeschi contro un gruppetto di laziali: l'ironia si scatena sul web

Una curva affollata, l’altra mezza vuota. I tifosi dell’Eintracht Francoforte, arrivati in 10mila a Roma per la gara di Europa League con la Lazio, occupano (non senza creare disordini) i seggiolini della curva e dei distinti sud all’Olimpico.



Un colpo d’occhio non indifferente in confronto alla nord laziale, che presenta parecchi spazi vuoi. Un’immagine che ha fatto scattare sui social l’ironia dei tifosi della Roma per l’esiguo numero di biancocelesti sugli spalti: «State fermi che ve contamo». Immediata la replica dei laziali, che hanno postato sul web le foto della sud deserta in occasione della premiazione del 26 maggio 2013, giorno in cui la Lazio vinse la finale di coppa Italia proprio contro la Roma in finale. Ultimo aggiornamento: 21:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA