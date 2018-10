Gravina: «Infiltrazioni criminali? Il rapporto club-curve va ordinato»

Quello delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle curve «è un tema che lascio alla magistratura ordinaria. È il rapporto tra società e curve che dovrebbe essere ordinato. Poi la malavita è malavita, se ne deve occupare la giustizia ordinaria». Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. Gravina non entra però nel merito dell'inchiesta di 'Report' sul caso della Juventus e delle infiltrazioni della malavita nella curva bianconera: «Non ho visto il servizio e non posso dare giudizi», si limita a dire il nuovo numero uno di via Allegri. © RIPRODUZIONE RISERVATA