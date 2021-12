Veneto, la strada delle 52 gallerie: non adatta ai deboli di cuore

In Veneto sulle Dolomiti, su trova una strada unica nel suo genere, percorribile solo a piedi e non adatta ai deboli di cuore: la strada delle 52 gallerie. Un percorso suggestivo ed emozionante per il panorama che offre ma anche per la storia che racconta. Realizzata nel 1917, è un capolavoro di ingegneria militare non adatto ai deboli di cuore; permetteva alle retrovie italiane durante la Prima Guerra Mondiale di comunicare e mandare rifornimenti ai soldati in Prima Linea sulla cima del Pasubio. Crediti foto@Shutterstock Music: «Cute» from Bensound.com

