Botte in curva tra tifosi del Perugia per la politica: 4 indagati e Daspo per 19 anni

PERUGIA - Lo scorso 11 febbraio durante le fasi di deflusso della partita di campionato Ascoli - Perugia, all'interno dell'area di massima sicurezza del settore assegnato ai tifosi ospiti, due frange di ultras perugini entravano in contatto fra di loro e, per motivi legati alla diversa ideologia politica, dall'incontro è scaturita una rissa, sedata solo con l'intervento delle forze dell'ordine.



Successivamente ai fatti, la Digos di Ascoli Piceno con la collaborazione del personale della Digos di Perugia, hanno effettuato un'accurata attività di Polizia Giudiziaria volta ad identificare i protagonisti dell'evento sopra descritto. L'attività d'indagine, una volta terminata, ha portato all'identificazione di 4 soggetti che sono stati poi deferiti in stato di libertà all'A.G., e contestualmente è stato emesso in capo agli stessi il provvedimento del Daspo per un complessivo di 19 anni.