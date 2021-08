Martedì 24 Agosto 2021, 20:54

Due giorni dopo il pareggio di Udine, le attenzioni dei tifosi sono sempre per il futuro di Ronaldo, ancora sospeso tra indizi e segnali di calciomercato. La partenza del campione portoghese resta difficile e complicata, ma il suo agente Jorge Mendes non demorde: fino all’ultimo proverà a piazzarlo al City in caso di naufragio dell’operazione Kane. Sullo sfondo e con l’obiettivo principe di prenderlo il prossimo anno, a zero, c'è invece il Psg. Oggi un tweet del fratello del proprietario del club ha infiammato i tifosi sui social. Non solo Cr7: per Allegri anche il caso Mckennie. Il centrocampista americano non vorrebbe lasciare la Juve ma è stato messo sul mercato: potrebbe andare in Premier all’Aston Villa o proprio al Tottenham, dal grande ex Paratici. L'infortunio di Ramsey, però, potrebbe cambiare i piani del mercato bianconero.

Giornata di annunci e visite per il Milan. Oggi Pellegri ha superato i test medici e ottenuto l’idoneità sportiva. Il giovane ex Genoa sarà il terzo attaccante a disposizione di Pioli, che in rosa ha già due campioni come Ibrahimovic e Giroud. Confermata anche la formula: il classe 2001 torna in Italia in prestito oneroso (500.000 euro) e riscatto fissato a 6 milioni di euro. «Sono felicissimo e non vedo l’ora di iniziare questa avventura» le prime parole da rossonero dell’ex Genoa. E non finisce qui. Perché i meneghini hanno in pugno anche l’ex Bakayoko, davvero ad un passo dal ritorno a Milano dopo l’incontro di oggi pomeriggio tra i suoi agenti e i dirigenti del Diavolo.

Da Milano a Firenze, dove la Viola ha abbracciato Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano, atterrato a Pisa alle 17, è il nuovo acquisto del club di Commisso. L’ormai ex Arsenal torna con la formula del prestito oneroso 1,5 milioni di euro e riscatto sui 15.

Sfumato già da diversi giorni Vlahovic, Atletico Madrid ed Hertha hanno definito invece l’intesa per Cunha: il brasiliano oggi era Madrid proprio per firmare il suo nuovo contratto. I colchenoros, ricordiamolo, verseranno nelle case dei tedeschi circa 30 milioni di euro più bonus. Il Genoa, infine, come previsto prende lo svincolato Maksimovic.

