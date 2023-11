Courtois, non solo calcio: il portiere del Real Madrid fonda una scuderia di Formula 4

Nuova avventura per Thibaut Courtois. Il portiere del Real Madrid ha infatti annunciato, nella serata del 9 novembre, la nascita di TC Racing, la sua nuova scuderia di Formula 4. Lo ha fatto dando vita al canale Instagram della squadra e con un primo video teaser che ha rilanciato anche tramite il proprio profilo personale.

La squadra correrà nel corso della prossima stagione nel campionato di Formula 4 spagnolo, che adotta le monoposto italiane Tatuus Racing. La neonata scuderia ha già preso contatto con la prima monoposto e altre due usciranno ad inizio 2024 dalle porte del Tatuus HQ di Lainate per raggiungere il team del portiere belga.

Nata nel 1980, Tatuus Racing è oggi leader nella progettazione e produzione di monoposto per Formula 4 e Formula 3Regional e in oltre 40 anni di storia sono moltissimi i campioni del motorsport globale che hanno corso, durante la loro crescita, su monoposto Tatuus: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc e Kimi Raikkonen sono tra i più importanti, ma dei 20 piloti oggi in griglia in Formula 1, ben 18 hanno corso su una Tatuus.