Real Madrid, Courtois infortunato: ritorno in campo rinviato

Il portiere del Real Madrid,, affronta un altro grave infortunio dopo aver appena superato sette mesi di stop per una rottura al legamento crociato. Questa volta, ha compromesso il menisco del ginocchio opposto, mettendo in dubbio il suo ritorno in campo per la stagione in corso. Nonostante l'assenza di dettagli ufficiali sulla durata dello stop, fonti spagnole parlano della necessità di un nuovo intervento chirurgico che lo terrebbe lontano dai campi fino alla prossima stagione. Courtois , 31 anni, si trovava in fase di recupero, con grandi aspettative per il suo contributo nei quarti di finale della Champions League contro il Manchester City . Questo infortunio rappresenta un duro colpo sia per il Belgio che per il Real Madrid, privandoli di un elemento chiave in un momento cruciale della stagione.