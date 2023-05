Atalanta-Juve, cori razzisti contro Vlahovic: l'arbitro ferma il match, poi il serbo fa gol

Cori di discrimazione territoriale al 91' di Atalanta-Juventus contro Vlahovic. Dalla curva dei tifosi bergamaschi insulti razzisti nei confronti dell'attaccante serbo. Quest'ultimo ha risposto dal campo alla curva e l'arbitro Doveri ha sospeso per qualche secondo il match in attesa che lo speaker leggesse l'annuncio per fermare gli insulti. Dopo la ripresa del match, arriva poi proprio il gol dell'ex attaccante della Fiorentina. Il serbo chiude il risultato sul 2-0, esulta portandosi il dito sulla bocca ma evitando di andare a esultare sotto gli spalti. Al fischio finale Vlahovic ha poi preso per mano un bambino andando a raccogliere gli applausi dei sostenitori della Juve.

Dunque Atalanta-Juventus è stata sospesa durante i primi 2 dei 5 minuti di recupero assegnati a causa dei cori razzisti dei tifosi di casa, provenienti dal settore Curva Nord Pisani, nei confronti di Dusan Vlahovic. L'arbitro Daniele Doveri, dopo aver visto anche la reazione dell'attaccante serbo, ha fermato immediatamente il gioco prolungando il recupero fino al 54'. L'attaccante della Juventus, fatto segno reiteratamente del grido «Sei uno zingaro», ha poi raddoppiato a un minuto dal triplice fischio su contropiede di Chiesa. Subito dopo l'esultanza è stato ammonito. La società nerazzurra, oltre alla contravvenzione, rischia ora la chiusura dell'intero settore.