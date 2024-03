Vlahovic espulso in Juventus-Genoa? Perché ha abbandonato il campo in anticipo e cosa è successo

Juventus-Genoa è stata caratterizzata da grande nervosismo, soprattutto degli attaccanti che non sono riusciti a scardinare la difesa del Genoa. Una prova piuttosto opaca quella di Federico Chiesa, ma anche di Dusan Vlahovic che nel finale di partita ha abbandonato il terreno di gioco prima del triplice fischio protestando vistosamente. Nell'uscire, poi, il numero 9 bianconero ha anche incrociato lo sguardo di Massimiliano Allegri, che non ha di certo gradito il suo comportamento.

Vlahovic espulso? Cosa è successo

Dalle immagini diffuse da Dazn la dinamica non è stata molto chiara dal momento perché si è solo visto l'ex Fiorentina abbandonare il terreno di gioco a palla ferma, mentre Martinez aspettava di battere un calcio di punzione. A ricostruire l'accaduto ci ha pensato proprio l'emittente del match, che ha spiegato come in realtà il numero 9 sia stato espulso dall'arbitro.

Rosso a Vlahovic, il motivo

La decisione dell'arbitro è arrivata a causa dell'attegiamento sel serbo, non corretto secondo il fischietto. Dopo quella che secondo il direttore di gara era una carica su Martinez, Dusan ha protestato perché secondo lui era una decisione esagerata. Per questo è arrivato il primo giallo, ma poi visto che l'intensità delle proteste non si abbassava Giua ha deciso di espellerlo.

Proprio mentre abbandonava il campo dello Stadium, Vlahovic ha chiarito la situazione motlo velocemente anche con Allegri, che lo ha seguito con lo sguardo mentre andava negli spogliatoi.