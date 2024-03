Napoli-Juventus, l'arbitro ammonisce Vlahovic per "fallo di squadra": il serbo era diffidato, la scelta dubbia di Mariani

Discutibile la scelta dell'arbitro che ha penalizzato Dusan Vlahovic durante Napoli-Juventus. Il direttore di gara Mariani ha ammonito tre giocatori bianconeri in appena 28 minuti con appena 6 falli commessi dalla squadra di Allegri.

Il Napoli vince al Maradona: 2-1 sulla Juventus, decide Raspadori dopo il rigore sbagliato da Osimhen

Vlahovic ammonito, salterà l'Atalanta: cosa è successo

L'arbitro ha usato la linea del "fallo di squadra" che ha fatto molto discutere, soprattutto perchè a pagarne le conseguenze è stato Vlahovic che è stato ammonito al 18' per un fallo su Kvaratskhelia (terzo fallo subito dal georgiano). I giocatori della Juventus hanno chiesto spiegazioni al direttore di gara che ha fatto il gesto del numero tre, a significare il terzo fallo di squadra da parte del club bianconero. Se pur non fosse il terzo fallo di Vlahovic, è stato proprio l'ex Fiorentina ad avere la peggio. Una decisione molto discutibile che costringerà l'attaccante serbo a saltare il match contro l'Atalanta, in quanto era diffidato.