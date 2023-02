Milan, Pioli sfida Conte: «Crediamo di poter passare questo turno. Il Tottenham ha un gran tridente, proveremo ad essere compatti»

Torna la Champions e il Milan vuole dare continuità al ritrovato successo di venerdì contro il Torino. A San Siro arriva il Tottenham per l'andata degli ottavi: «Servirà un Milan di alta qualità e intensità. Ci siamo preparati per questo», ha detto Stefano Pioli. «Le difficoltà si moltiplicano. Conte preparare bene le partite. Loro sono una squadra inglese, quindi una squadra che gioca con grande intensità, allenata da un italiano. Conte è un grande allenatore, è uno dei pochi allenatori che mi ha chiamato dopo lo scudetto. Mi ha fatto molto piacere». Rientra Tomori in difesa, ma non Bennacer. Non è al 100% e Pioli non vuole rischiarlo: «Il Milan deve giocare bene e provare a comandare la partita. Dobbiamo cercare di essere sempre pericolosi. Loro hanno un grande tridente, quindi servirà essere compatti. Quanto crediamo di vincere la Champions? Noi crediamo di poter passare questo turno. Pensiamo a fare un passo alla volta. Vincere la Champions sarebbe un sogno, ma è inutile pensarci ora». Infine: «Se siamo pronti? Le esperienze che abbiamo vissuto in questi mesi ci hanno aiutato. Giochiamo in Champions e vogliamo fare bene. Ho visto una squadra che si è preparata al meglio».