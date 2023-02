Cluj-Lazio, Felipe Anderson ancora titolare. Due traguardi nel mirino per il brasiliano

Riecco l’Europa con gli ottavi di finale di Conference League in ballo contro il Cluj. La Lazio si giocherà tanto in Romania, ma al momento è meglio pensare di partita in partita che all’intero tragitto. «Ci presentiamo con tante assenze e siamo in difficoltà. Non è un alibi per noi – ha detto Sarri in conferenza stampa – ma è una difficoltà in più che si aggiunge alle altre. In questa competizione ci sono squadre forti, come il West Ham, che è di livello elevatissimo nonostante la classifica in Premier. C'è anche il Villarreal. Pensiamo a passare il turno, che non è scontato, prima di pensare a vincere la Conference».

Lazio, Felipe Anderson da record in Europa

Pensiero chiaro quello del tecnico biancoceleste, che contro il Cluj tra infortuni, squalifiche e problemi influenzali sarà costretto a schierare una formazione ibrida tra titolari e seconde linee. Tra coloro che ci sono sempre, rinnoverà la sua presenza dal 1’ anche Felipe Anderson, recordman europeo. Nelle ultime due stagioni il brasiliano è l’unico dei cinque campionati top europei ad aver giocato tutte le partite in programma tra le varie competizioni. In totale 80 gare, con l’81esima a un passo, nella quale il numero 7 vorrà tornare a segnare in Europa, ma non solo.

Ecco i due traguardi nel mirino dal brasiliano

L’ultimo centro internazionale risale alla prima giornata dicontro il. Da lì l’esterno ha contribuito alla fase offensiva della Lazio solamente con due assist, senza centrare più il bersaglio. Riuscirci contro il Cluj sarebbe motivo di gioia sicuramente per Felipe, ma anche il raggiungimento di due traguardi importante. In primis si tratterebbe del 50esimo gol in biancoceleste. In più, nell’erasarebbe il terzo calciatore ad andare a segno in quattro competizioni di un’unica stagione. L’ultimo a riuscirci tanto per cambiare era statonel 2017-18 andando a segno ined. Il primo invece funel 2009-10 segnando negli stessi identici tornei di Ciro. La novità di Felipe Anderson, indiziato a spostarsi sull’out mancino stasera, sarebbe riuscirci con la Conference League.