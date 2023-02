Lazio, Milinkovic in bilico per il Cluj: via alla tattica senza il serbo e Pedro. Intanto si rivede André Anderson

Nuovo allenamento tattico terminato per la Lazio. Neanche il tempo di godersi la vittoria in trasferta all'Arechi con la Salernitana che i biancocelesti saranno impegnati di nuovo in trasferta, ma stavolta in Europa. Un campanello d'allarme importante viste le sole due vittorie negli ultimi 18 precedenti lontano dall'Olimpico, ma per Sarri si tratterà di un tabù da sfatare al più presto. In ballo c'è il passaggio a un turno successivo a eliminazione diretta, step che alla Lazio non riesce dal 2018.

Lazio, Milinkovic in bilico per il Cluj

Il Comandante pensa già alla formazione da schierare in Romania e nel frattempo resta col dubbio Milinkovic. Il serbo, out per problemi gastrointestinali, anche nel pomeriggio odierno non si è allenato. Rimane così solo la rifinitura di domattina alle 11 per capire se alla fine il numero 21 riuscirà a partire o meno col resto della squadra. La speranza del tecnico è quella di averlo, soprattutto dopo aver perso Pedro a causa dell'operazione al naso. Rispetto a ieri almeno si è rivisto anche Marcos Antonio, anche lui reduce da sintomi influenzali. Nell'allenamento odierno Sarri ha iniziato a preparare tatticamente la sfida col Cluj e per farlo ha chiamato dalla Primavera anche i difensori Ruggeri e Floriani Mussolini, entrambi vicini alla convocazione.

Cluj-Lazio, la probabile formazione

Domani si capirà di più sulle idee del tecnico biancoceleste, pronto a cambiare molto in difesa e porta inserendo Maximiano, Lazzari e Gila, meno a centrocampo (probabilmente solo Basic) e nulla in attacco, con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni verso il posto da titolari. Nel frattempo a Formello si è rivisto André Anderson, ad aprile scorso girato in prestito al San Paolo, ma ora non al meglio fisicamente.