Chelsea e Valencia ai quarti d'Europa League: eliminate Dinamo Kiev e Krasnodar

Volano ai quarti d'Europa League, Chelsea e Valencia. Sono questi i primi verdetti degli ottavi, in attesa dei match in programma alle 21.00. Gi inglesi e gli spagnoli hanno eliminato rispettivamente la Dinamo Kiev e il Krasnodar.Tutto facile per la squadra di Maurizio Sarri. Il Chelsea vince 5-0 in casa della Dinamo Kiev nel ritorno degli ottavi d’Europa Leauge. Oliver Giroud, autore di una tripletta, Marcos Alonso e il classe 2000 Callum Hudson-Odoi completano l’opera in Ucraina dopo il successo nell'andata. Il pronostico era tutto a favore degli inglesi che a Stamfort Bridge, una settimana fa, avevano battuto gli ucraini per 3-0.Qualificazione con brivido per il Valencia. Gli spagnoli pareggiano 1-1 in Russia contro il Krasnodar e passano il turno grazie alla vittoria per 2-1 nella gara d’andata. Marcelino Garcia Toral, allenatore dei pipistrelli, esulta per l'accesso ai quarti: la sua squadra fatica più del previsto contro i russi. Sulejmanov porta in vantaggio il Krasnodar all’85’, ma nel recupero Gonçalo Guedes pareggia i contri e regala al Valencia il pass per il prossimo turno.