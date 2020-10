Si, si può dire che è andata bene. Certo a livello teorico, solo il campo dirà infatti se le nostre sensazioni del momento si riveleranno esatte, ma non nascondiamoci: con tre squadre in terza fascia poteva andare molto peggio. Potenzialmente tutte e 4 le nostre formazioni possono aspirare alla qualificazione agli ottavi. E' indubbio che il confronto tra Cristiano Ronaldo e Messi sia il clou di questa fase a giorni. La Juventus, inserita in prima fascia, dopo avere pescato il Barcellona, ha temuto di avere un girone complicato, ma Dinamo Kiev e Ferencvaros, fanno sì che il gruppo possa ridursi a una questione per il primo posto tra le due big e quindi tra i due grandi rivali di sempre, appunto CR7 e la Pulce. Suggestivo il girone dell'Atalanta. Per la squadra di Gasperini ci saranno l'elettrizzante sfida con una delle più grandi e forti squadre del mondo come il Liverpool, e con una nobile, ma meno competitiva di qualche stagione fa, come l'Ajax. Vista la forza e la crescita costante mostrata, anche in avvio di questa stagione, per l'Atalanta il passaggio agli ottavi è più di una speranza. Dopo 13 anni la Lazio torna in Champions League e può ritenersi soddisfatta di come sia andato il sorteggio. Non sarà semplice superarlo, Zenit, Borussia Dortmund e Brugge meritano rispetto, ma non timore. La squadra di Inzaghi ha la qualità per giocarsela alla pari a patto che riesca a gestire al meglio le forze fisiche e mentali tra campionato e coppa. E' probabilmente l'Inter ad aver avuto il girone più equilibrato. Soprattutto perchè la quarta squadra è il Borussia di Monchengladbach, formazione che unita a Real Madrid e Shakhtar rende l'esito di gare e girone meno scontati.

Ultimo aggiornamento: 20:37

