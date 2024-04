Barcellona-Psg: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Paris Saint-Germain che martedì si sfideranno allo stadio di Montjuic. Si riparte dal 3-2 per i blaugrana che a Parigi sono riusciti a portare a casa la vittoria in rimonta, dopo essere andati prima in vantaggio e poi sotto 2-1. Alla fine l'incornata di Christensen ha regalato il successo alla squadra di Xavi che avrà a disposizione due risultati su tre per passare il turno. Ritorno al passato per Luis Enrique che torna a Barcellona da avversario dopo aver allenato i blaugrana dal 2014 al 2017. Il tecnico spagnolo ritrova Hakimi. Xavi dovrà fare a meno degli squalificati Christensen e Sergi Roberto.