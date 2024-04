Sabato 13 Aprile 2024, 08:00

La meravigliosa impresa di Anfield dell’Atalanta, che ha rifilato tre gol al Liverpool nell’andata dei quarti di Europa League, avvicina sempre di più l’Italia al posto bonus della prossima Champions, quella del nuovo formato a 36. Manca soltanto il sigillo dell’aritmetica per la quinta squadra. Anzi, secondo il metodo previsionale di Opta, dopo questa settimana la serie A ha il 99,8% di possibilità di conquistare il quinto posto nella massima competizione continentale del 2024-2025. E potrebbero essere addirittura sei, se una tra Milan, Roma e Atalanta vincesse l’Europa League restando fuori dalle prime cinque posizioni in campionato.

Ranking Uefa, l'Italia può avere 6 squadre in Champions se... Ecco cosa deve succedere

La situazione

Il posto bonus scatta per le due nazioni che avranno il miglior ranking stagionale in questa stagione. Al momento l’Italia guida la classifica davanti a Germania e Inghilterra. Con Spagna e Francia fuori dal podio. Calcoli alla mano, per assurdo, potrebbe anche non essere necessario un altro successo delle nostre squadre: per la certezza aritmetica basterebbe l’eliminazione di una delle tre formazioni tedesche ancora in corsa. Magari del Borussia Dortmund, vista la sconfitta rimediata in Champions in casa dell’Atletico Madrid. Se così dovesse andare davvero, a prescindere da un eventuale sorpasso dell’Inghilterra ai nostri danni, le squadre della Bundesliga non avrebbero comunque più alcuna possibilità di raggiungerci. Se il nostro campionato fosse finito adesso, verrebbe premiata la Roma di Daniele De Rossi, al momento quinta. I giallorossi si qualificherebbero insieme a Inter, Milan, Juventus e Bologna.