Diretta Sorteggi Champions League: alle 17 la composizione dei gironi per Juventus, Inter, Atalanta e Lazio

Sì viaggiare, evitando le squadre e le trasferte più dure. Dopo 13 anni la Lazio torna a vivere le emozioni del sorteggio della fase a gironi della Champions League. Appuntamento davanti alla tv alle 16.45 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football per seguire in diretta gli esiti dell’urna di Ginevra. Le speranze dei biancocesti sono le stesse di Inter e Atalanta. Le squadre di Simone Inzaghi, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, in base al ranking Uefa, sono state inserite nella terza fascia.



Prima fascia Champions

Le insidie più grandi arriveranno dalla prima fascia, formata dal Bayern Monaco, campione in carica della Champions, dal Siviglia, detentrice dell’Europa League, e dalle vincitrici dei maggiori campionati europei, Real Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain, Zenit e Porto. In questa fase nessuna squadra può affrontarne una della stessa Federazione. Ecco le squadre presenti: Bayern Monaco (Germania), Siviglia (Spagna), Real Madrid (Spagna), Liverpool (Inghilterra), Juventus (Italia), Paris Saint-Germain (Francia), Zenit San Pietroburgo (Russia), Porto (Portogallo)

Seconda fascia Champions

Occhio anche ai pericoli della seconda fascia con Barcellona, Atletico Madrid, City, United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea e Ajax. Ecco le squadre presenti: Barcellona (Spagna), Atletico Madrid (Spagna), Manchester City (Inghilterra), Manchester United (Inghilterra), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Borussia Dortmund (Germania), Chelsea (Inghilterra), Ajax (Olanda).

Terza fascia Champions

Quarta fascia Champions

In quarta fascia gli avversari più abbordabili sembrano essere: Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Basaksehir, Rennes e Ferencvaros. Ma ecco l'elenco completo delle squadre: Lokomotiv Mosca (Russia), Olympique Marsiglia (Francia), Club Brugge (Belgio), Borussia Mönchengladbach (Germania), Istanbul Basaksehir (Turchia), Midtjylland (Danimarca), Rennes (Francia), Ferencvaros (Ungheria).

Champions League, le date del calendario

La fase a gironi inizierà il 20 e 21 ottobre 2020. Appuntamento all’anno nuovo, il 2021 per la fase ad eliminazione diretta: La finale è fissata il 29 maggio 2021 allo stadio “Olimpico Ataturk”di Istanbul. Ecco il calendario completo: prima giornata: 20-21 ottobre; seconda giornata: 27-28 ottobre. Terza giornata: 3-4 novembre; quarta giornata: 24-25 novembre. Quinta giornata: 1-2 dicembre; sesta giornata: 8-9 dicembre.

Sorteggi Champions, dove vederli in tv e in streaming

⭐️ @ChampionsLeague ⭐️ 🤔 Alle 17:00 il sorteggio dei gruppi: secondo te, chi affronteremo nel nostro girone? pic.twitter.com/8HXhe4rPr5 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 1, 2020

Ultimo aggiornamento: 14:36

Ecco il "terreno" con più italiane, tre su quattro. Una terza fascia comunque importante dove sono inserite le seguenti squadre: Dinamo Kiev (Ucraina), Salisburgo (Austria), Lipsia (Germania), Inter (Italia), Olympiacos (Grecia), Lazio (Italia), Krasnodar (Russia), Atalanta (Italia).La composizione dei gironi avverrà in diretta televisiva, ovviamente, e in streaming. Ecco dove seguire la diretta dei sorteggi Champions League: Sky coprirà l'evento a partire dalle 16:45 su Sky Sport 24. Poi, la piattaforma satellitare, trasmetterà in diretta dalle 17 il sorteggio su Sky Sport Football e Sky Sport 24. Gli abbonati potranno seguire il live anche attraverso gli smartphone e in streaming grazie a Sky Go e Now Tv. Per vederla gratuitamente e in chiaro la diretta sarà fruibile attravserso il digitale terrestre del Canale 20 e in streaming su SportMediaset.