Calhanoglu secondo solo a Bellingham: la classifica dei centrocampisti goleador nei top 5 campionati europei

Hakan Calhanoglu sta dominando in Serie A e, oltre ad essere diventato il faro dell'Inter, si è guadagnato anche la nomina di miglior centrocampista del campionato italiano. La crescita dell'ex Milan è sotto gli occhi di tutti e senza dubbio c'è la mano di Simone Inzaghi che l'anno scorso ha avuto l'intuizione di schierarlo come regista al posto di Brozovic. Calhanoglu aveva giocato prettamente da mezz'ala e in precedenza anche da ala sinistra nel tridente d'attacco (nel Milan). Da quando ha iniziato ad essere impiegato in cabina di regia è diventato un tuttocampista dal rendimento straordinario. Incisivo non solo con gol e assist, ma anche in fase di copertura. Secondo in Serie A nel suo ruolo per passaggi riusciti (1154).

I suoi numeri lo stanno portando ad essere tra i migliori in Europa. Infatti per gol realizzati in stagione è secondo solo a Jude Bellingham nei top 5 campionati europei. Il gioiello inglese del Real Madrid ha realizzato 14 gol in stagione, Calhanoglu è dietro con 9 reti (pari merito con Cole Palmer) a referto in campionato.

Di questi 7 sono arrivati su rigore dove il turco ha una percentuale realizzativa del 100%. Da quando è in Italia ha realizzato 13 rigori su 13 e dista solo 3 gol dal record assoluto in Serie A di Giampaolo Pazzini. Contando i gol stagionali in tutte le competizioni, Calhanoglu è a quota 11, conditi da tre assist. Una statistica impressionante per un regista di centrocampo.

La classifica dei centrocampisti più prolofici nei top 5 campionati europei

Jude Bellingam (14 gol)

Hakan Calhanoglu (9 gol)

Cole Palmer (9 gol)

Andrea Colpani (7 gol)

Bryan Mbeumo (7 gol)