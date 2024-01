Coppa d'Africa, il punto dopo gli ottavi di finale e il tabellone dei quarti: Lookman trascina la Nigeria, fuori a sorpresa Egitto e Marocco

Gli ottavi di finale di Coppa d'Africa si sono conclusi e non sono mancate le sorprese, così come anche le conferme. Tra le squadre più attese si sono confermate Nigeria e Costa d'Avorio che hanno vinto rispettivamente contro Camerun e Senegal, due nazionali che comunque partivano in prima fila per la vittoria finale e che hanno salutato la competizione. Per la Nigeria è stata decisiva la doppietta dell'attaccante dell'Atalanta Ademola Lookman. Per la Costa d'Avorio invece la firma l'ha messa Frank Kessié che ha portato la gara ai calci di rigore, vinti poi dai verde arancio.

La delusione maggiore in relazione al valore della squadra è sicuramente il Marocco, semifinalista all'ultima Coppa del Mondo, eliminata a sorpresa dal Sudafrica (2-0). Anche l'Egitto di Momo Salah sorprendentemente ha mancato l'accesso alla semifinale, perdendo ai rigori contro la Repubblica Democratica del Congo.

Il pass per i quarti lo hanno staccato anche Mali, Capo Verde, Guinea e Angola.

I risultati degli ottavi

Angola-Namibia 3-0

Nigeria-Camerun 2-0

Guinea Equatoriale-Guinea 0-1

Egitto-Repubblica Democratica del Congo 1-1 (7-8 calci di rigore)

Capo Verde-Mauritania 1-0

Senegal-Costa d'Avorio 1-1 (4-5 calci di rigore)

Mali-Burkina Faso 2-1

Marocco-Sudafrica 0-2

Il tabellone dei quarti

Nigeria-Angola: venerdì 2 febbraio ore 18

Repubblica Democratica del Congo-Guinea: venerdì 2 febbraio ore 21

Mali-Costa d'Avorio: sabato 3 febbraio ore 18

Capo Verde-Sudafrica: sabato 3 febbraio ore 21