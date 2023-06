Calciomercato, Weah è a Torino mentre Loftus-Cheek arriva stasera: le trattative di oggi

Weah è arrivato a Torino. Mentre Loftus-Cheek lo farà in serata. Gli annunci ufficiali non ci sono ancora, ovviamente, ma arriveranno nelle prossime ore. Il figlio di George vestirà il bianconero, mentre l'ex Chelsea è un nuovo innesto del Milan. Sono questi i colpi della giornata di oggi, segnata, comunque, da diverse trattative. Sempre il Milan in primo piano, che dopo aver detto addio a Tonali - e abbandonato un poco la pista Kamada, che era di Maldini - ha messo nel mirino Musah del Valencia: gli spagnoli chiedono 30 milioni, a 25 si potrebbe chiudere. Passaporto comunitario, è un obiettivo concreto per Pioli.

Calciomercato ultime notizie oggi: Lazio, Marcos Leonardo in pole per l'attacco. Roma, stallo per Scamacca. Milan, tutto fatto per Luka Romero

In casa Inter, dopo aver praticamente chiuso per Thuram, è il tempo di pensare anche a qualche uscita di minore valore. Il profilo che tutti vogliono in Serie A, dopo la stupenda stagione alla Reggina in B, è quello di Giovanni Fabbian, accostato anche alla Lazio. Sul centrocampista ci sono gli occhi di Monza, Bologna, Lecce e Genoa. Anche un ex Inter, Gagliardini, che dal 30 giugno sarà libero, potrebbe finire alla squadra di Palladino. Sarà impegnato stasera con l'Under 21 Gnonto, che dopo il Leeds potrebbe arrivare in Italia: lo avrebbe messo nel mirino proprio Simone Inzaghi, che pensa all'addio, dopo due stagioni un po' così, di Correa.

Ufficiale, in giornata, il passaggio di Agudelo all'Al Nassr per 2,5 milioni di euro. Lo Spezia non ci ha pensato più di tanto all'addio davanti ad un'offerta del genere. Oggi è stata anche la giornata della presentazione di Andrea Pirlo che da ieri è ufficialmente della Sampdoria. La Fiorentina pensa a Dominik Livakovic della Dinamo Zagabria per il ruolo di portiere. Dall'Argentina invece dicono che la Juventus penserebbe ad un ritorno di Romero in difesa, anche in vista di un possibile assalto a Bremer da parte della Premier League. Non si sblocca infine in casa Udinese la cessione di Becao: il Fenerbahce è troppo distante dalle richieste dei friulani. In Italia al difensore ci potrebbe pensare l'Atalanta, che per il momento ha raffreddato per la corsia la pista che portava a Holm.