Calciomercato Roma, Mourinho è impaziente: vuole Morata. Dybala, clausola scaduta e adesso il rinnovo

Mourinho inizia a perdere la pazienza. Vuole l'attaccante. Vuole soprattutto Morata per un motivo assai semplice. Dal ritiro in Portogallo il tecnico ha fatto capire che la prossima Roma sarà una squadra diversa da quella ammirata nel corso delle ultime due stagioni, dove la fase difensiva è stata perfetta. O quasi. Adesso l'idea è quella di dominare il gioco, partendo dal basso, alzando così l'asticella. E Belotti non convince. Per niente. Serve lo spagnolo capace di venire incontro e pulire quei palloni sporchi che possono essere così rigiocati dai compagni di reparto o da chi cerca l'inserimento da dietro. Serve un attaccante tecnicamente pronto a questo tipo di giocate, diverso quindi dal Gallo che potrebbe pure partire in questa sessione di mercato. Sono pochi quelli blindati dentro la Roma.

Ma arrivare a Morata non è semplice: servono soldi, almeno una ventina di milioni di euro. Il prezzo fissato dall'Atletico Madrid è questo e non si scende. E i soldi arrivano solamente dalle cessioni, diverse da quelle che al momento Pinto ha piazzato. Non bastano le uscite di Villar (Granada), Reynolds (3,5 milioni al Westerloo) e Vina (prestito secco al Sassuolo, oggi visite). Serve l'addio di Ibanez - ma al momento nessuno si è avvicinato ai 30milioni richiesti da Pinto - e anche quello di Karsdorp, visto che il Fenerbahce ha mollato la pista Celik prendendo Muldur dal Sassuolo, appunto. Sullo sfondo rimane Scamacca, ovviamente, ma il West Ham si deve convincere a cederlo in prestito oneroso - magari anche con obbligo - e per il momento non lo ha fatto.

Qualora ci fosse quest'apertura l'operazione si potrebbe chiudere in pochi minuti.

SANCHES, SI CHIUDE

A centrocampo l'obiettivo principe è quello di Renato Sanches: in settimana previsto un nuovo contatto con il Psg per il prestito con diritto di riscatto. Luis Enrique ormai lo ha messo ai margini, forse serve l'intervento dei Friedkin adesso che hanno dei buoni rapporto con la proprietà parigina. Occhio anche a Kamada, che rimane nei radar giallorossi. Il giapponese, svincolato dall'Eintracht Francoforte, è pure nel mirino della Lazio che però si è spaventata delle commissioni e della richiesta del giocatore. Rimane un'opzione possibile, da prendere al volo.

DYBALA, LA SITUAZIONE

Infine, ma non meno importante, è la situazione Dybala: la clausola è scaduta ieri e scatta adesso l'ipotesi rinnovo contrattuale. L'adeguamento appare possibile (6milioni più bonus) e i dialoghi con il club giallorosso potrebbero iniziare presto. In ogni caso i tifosi della Roma possono tirare un sospiro di sollievo: non si muove la Joya, perno fondamentale dello scacchiere tattico dello Special One.