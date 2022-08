Milan, ottimismo per Vranckx. Inter, per Acerbi si attende solo l'ok di Zhang. Napoli, si complica Keylor Navas

Offerta ufficiale del Milan per Vranckx del Wolfsburg. Sarà il belga a completare il mercato dei rossoneri. Oggi viste mediche e firma per Thiaw (prelevato dallo Schalke), adesso è il turno del centrocampista, corteggiato anche dall’Atalanta. Il club di via Aldo Rossi punta a chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. In uscita c’è Bakayoko. Da tempo è ormai piuttosto chiaro come il francese non rientri nei piani di Stefano Pioli e il Milan sta quindi lavorando per la sua uscita anticipata. In sede c’è stato un incontro con gli agenti del giocatore e le parti si riaggiorneranno domani. Sul tavolo l’ipotesi di una risoluzione che permetterebbe ai club di risparmiare parte dell’ingaggio e al giocatore di andare in prestito altrove. Possibili approdi: Monza o Lione. Al Napoli sono in attesa dell’offerta del Manchester United per Osimhen, che sbloccherebbe la trattativa con Cristiano Ronaldo. Dalla Spagna dicono che il portoghese si sia convinto a restare in Inghilterra. Intanto, è in chiusura il trasferimento di Fabian Ruiz al Psg per 22-23 milioni di euro bonus esclusi. Keylor Navas, invece, non ha ancora trovato l’accordo per la buonuscita con i parigini. Altro rinvio per Acerbi all’Inter. Per la fumata bianca tra Inter e Lazio si attende l’ok da parte di Steven Zhang. Ultimi dettagli per la Juventus con Paredes, mentre la Cremonese va in pressing su Fagioli. Il Sassuolo rinforza le fasce con Laurenté del Lorient. Il giocatore è atteso nelle prossime ore in Italia e potrà presto mettersi a disposizione di Alessio Dionisi. Definiti gli ultimi dettagli per l’arrivo di Winks alla Sampdoria. Il centrocampista inglese si trasferirà in blucerchiato: è atteso a Genova tra domani e mercoledì 31 agosto. Manca un’offerta ufficiale dello Spezia al Bordeaux per Onana, vecchio pallino del Milan. All’estero, Cavani va al Valencia di Rino Gattuso.