Milik si presenta: «Posso giocare con Vlahovic. Ero già vicino alla Juve in passato. Napoli? Volevo andare via»

La lunga rincorsa di Milik è finita con l’esordio in bianconero contro la Roma, e un gol salvato sulla linea che vale tantissimo. Aveva voglia di prendersi la Juve e ora può fare la differenza a suon di gol, anche insieme a Vlahovic in attacco, come confermato da Allegri. «È un momento molto speciale della mia vita. Avevo l’obiettivo di giocare in un grande club - le parole di Milik alla presentazione -, e la Juve è uno dei più grandi al mondo. Posso giocare anche con due punte, lo facevo spesso in Nazionale con Lewandowski, ma la decisione spetta al tecnico. Sono stato vicinissimo alla Juve già in passato, sono contento di essere qui ora e spero di fare tanti gol per questo club. Soddisfatto di essere tornato in A, il livello è sempre stato alto, ora è ancora più alto, ci sono 4/5 squadre che lottano per lo Scudetto». In prima fila alla presentazione la dirigenza bianconera al completo, Nedved, Arrivabene e Cherubini posano sul palco insieme a lui e la sua nuova maglia 14. «Sto bene, ho fatto 30 gol in 50 partite ma conta quello che farò ora. Volevo andare via da Napoli, le cose non sono andate come volevano tutti e sono finito fuori rosa. A Marsiglia le cose sono cambiate nell’ultimo periodo, e ho avuto la possibilità di scegliere la Juve. Difficile paragonare Vlahovic e Lewandowski. Dusan è molto giovane, è sicuramente forte. Lewa è in un altro momento della carriera».