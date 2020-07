Milan, la squadra rossonera è l'italiana più vincente a livello internazionale

L'Associazione Calcio Milan, meglio nota come A.C. Milan o anche Milan, è una società calcistica fondata nel 1899 con sede nella città di Milano. I colori social sono il rosso e il nero. In Italia è la squadra più vincente a livello internazionale con 7 Champions League, 2 Coppe delle Coppe, 5 Supercoppe europee, 3 Coppe Intercontinentali e una Coppa del mondo per club FIFA. In Italia ha vinto 18 Scudetti, 5 Coppa Italia, 7 Supercoppa Italiana e 2 campionati di Serie B. Contro l'Inter gioca il derby di Milano, una delle partite più sentite dai tifosi.

2927 risultati per "MILAN"