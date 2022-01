Calciomercato: le ultime trattative. Gudmundsson dall'Az Alkmaar al Genoa

Ottavo colpo per il Genoa di Alexander Blessin. Dall'Az Alkmaar ecco Albert Gudmundsson, ala destra islandese classe 1997, già nazionale del suo paese con 29 presenze e 6 reti, che i rossoblù hanno acquistato a titolo

definitivo. Gudmundsson, figlio e nipote d'arte tanto che il bisnonno giocò nel Milan nella stagione '48/'49, dopo il settore giovanile in patria ha proseguito tutta la sua carriera in Olanda vestendo tra le altre le maglie dell'Heerenveen, del Psv Eindhoven e infine dell'Az Alkmaar. Oltre a Gudmundsson, primo giocatore islandese a vestire la maglia del Genoa, Blessin potrà contare anche su Lennart Czyborra, esterno sinistro, che farà rientro in anticipo dal prestito all'Arminia Bielefeld.

APPROFONDIMENTI CALCIO Calciomercato: visite mediche per Zakaria, poi la firma sul... GRAN BRETAGNA Eriksen torna a giocare, ora è ufficiale: l'ex Inter... LA STORIA Dalla Promozione alla Juve, la favola di Federico Gatti che...

ZAKARIA. VISITE MEDICHE

Test fisici al J Medical per Dennis Zakaria. Il nuovo acquisto della Juventus, atterrato ieri sera all'aeroporto di Torino Caselle, è arrivato al centro medico qualche minuto dopo le 9.30, accolto da una ventina di tifosi bianconeri. Foto e autografi per il calciatore, che poi ha cominciato le visite propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà alla Juventus.

L'ATTACCANTE NSAME AL VENEZIA

Il Venezia ha trovato l'attaccante che cercava. Dopo il no del Benevento per Lapadula, il club lagunare ha trovato l'accordo per il camerunese Jean-Pierre Nsame (classe 1993), che arriva dagli svizzeri dello Young Boys in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro in caso di permanenza in Serie A della squadra allenata da Paolo Zanetti.