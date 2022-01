Eriksen torna a giocare, ora è ufficiale: l'ex Inter ha firmato per il Brentford

Mancava solo l'ufficialità, è arrivata all'alba dell'ultimo giorno di mercato: Christian Eriksen ha firmato per il Brentford, club londinese, e già il prossimo fine settimana potrà tornare a giocare in Premier League. La durata dell'accordo tra la società inglese e il talento danese è di sei mesi, nella speranza che possano bastare all'ex Inter per guadagnarsi un posto al prossimo mondiale in Qatar con la sua Danimarca.

Eriksen corona così il suo sogno di tornare in campo a distanza di poco più di sei mesi dall'arresto cardiaco, subito durante la partita contro la Finlandia di Euro 2020. Sottoposto in seguito all'impianto di un defibrillatore sotto cutaneo, nei giorni scorsi Eriksen ha superato tutti gli accertamenti medici ottenendo dalle autorità mediche inglesi l'idoneità per proseguire, a 29 anni, la sua attività sportiva agonistica.