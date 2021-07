Lazio, quasi fatta per Luka Romero. Contratto quinquennale per il classe 2004

Lunedì 5 Luglio 2021, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 17:31

Luka Romero verrà alla Lazio. Venerdì sarà nella capitale per effettuare le visite mediche ed aggregarsi forse alla prima squadra. Ad affermarlo è stata la tv pubblica delle Baleari, la IB3. Il trequartista, classe 2004, lascera il Real Mallorca e si legherà alla Lazio per i prossimi cinque anni.

Su di lui c’era l’attenzione di mezza Europa, Milan e Arsenal soprattutto, ma la famiglia ha scelto la società biancoceleste e Lotito é stato più veloce degli altri club. Da capire se sarà aggregato in prima squadra in maniera permanente o comincerà con Sarri per poi andare in Primavera.

