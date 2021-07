Lazio, la crisi del Bordeaux spinge sempre più Basic verso Roma

Sabato 3 Luglio 2021, 19:43

Attesa per Basic, sprint per Felipe Anderson e contatto col Psg per Correa. Nonostante gli ostacoli legati all'indice di liquidità, la Lazio non è ferma e tenta piccole ma decise accelerate per sbloccare la situazione. Si segue con attenzione quanto sta accadendo in Francia col Bordeaux, retrocesso d'ufficio in Ligue 2, una vicenda che potrebbe favorire la società biancoceleste su Toma Basic, visto che ci sarebbe già un accordo sull'ingaggio. Oggi il giocatore, insieme ad altri compagni, tramite i loro procuratori, hanno chiesto chiarezza sulla situazione del club. Molti di loro hanno minacciato di andarsene, anche perché sui contratti ci sarebbe la possibilità di svincolarsi in caso di retrocessione.

Si stanno verificando tutta una serie di situazioni, con la Lazio che resta alla finestra in attesa di capire quale sia il momento migliore per intervenire. Si potrebbe sbloccare in tempi rapidi oppure allungarli, col rischio di andare oltre il ritiro. Sarri vuole i giocatori, ma per la Lazio, visto che Basic lo insegue da un anno, sarebbe folle lasciare proprio ora il croato e andare su piani alternativi. La pausa per Basic può favorire una accelerata per Felipe Anderson. Il giocatore spinge, i manager anche, ma la Lazio, che è ben predisposta sull'affare per il brasiliano, deve prima cedere. Per questo tra ieri e oggi si sono intensificati i contatti con Lucci, il manager di Correa (stanotte impegnato nei quarti di copa America) per fare il punto della situazione.

Il Psg vuole il Tucu, piace molto a Pochettino, ma sono i francesi a dettare i ritmi e a restare fermi sulle loro idee: 10 milioni circa (inclusi i bonus) più il cartellino di Sarabia. Ma la Lazio chiede di alzare l'offerta base, anche se non è così sicura di poter trovare l'accordo col giocatore spagnolo. Su di lui c'è forte l'interesse dell'Atletico Madrid e si sussurra anche del Barcellona che pare abbia mostrato interesse nelle ultime ore. Insomma, la situazione non è poi così fluida.