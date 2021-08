Domenica 29 Agosto 2021, 20:39 - Ultimo aggiornamento: 21:37

La Juventus resta la protagonista indiscussa del calciomercato. Il doppio binario bianconero conduce ad un attaccante e a Pjanic, con quest’ultimo sempre più vicino dopo gli ultimi contatti di oggi. Il centrocampista bosniaco vuole tornare a Torino e pur di realizzare il suo sogno è disposto a ridursi l’ingaggio. Le sensazioni sono positive, l’ottimismo è diffuso: si ragiona su un prestito, con il Barcellona pronto a pagare anche una parte dell’ingaggio.

Mauro Icardi prima opzione per l'attacco

Per il reparto offensivo occhi sempre su Icardi. Nonostante le diverse complicazioni dovute alla posizione del Psg e alla volontà dell’argentino, la Juve ci proverà fino all’ultimo giorno di calciomercato. Un intermediario vicino al club bianconero è infatti al lavoro con l’obiettivo di sbloccare l’affare. Intanto ieri è arrivato Kean. Il giovane attaccante ha svolto le visite mediche che anticipano al firma sul nuovo contratto. Con l'Everton è stato trovato un accordo sulla base di un prestito con riscatto (20 milioni di euro).

Milan Show

Ci spostiamo a Milano dove i rossoneri lavorano sempre per Faivre. Il centrocampista classe ‘98 sta forzando la mano perché spera in un rapido accordo tra i due club. «Ci sono delle trattative in corso - le parole del ds del Brest, Lorenzini - mancano 48 ore ma siamo lontani da ciò che si può immaginare. Per il momento, con quello che è successo, non possiamo reagire di pancia, dobbiamo usare la testa». Intanto è fatta per Traoré. Il cartellino dell’esterno d’attacco, classe 2004, verrà pagato circa 600.000 euro.

Valzer punte

Le ultime ore di calciomercato saranno particolarmente bollenti per gli attaccanti. Scamacca, ad esempio, piace al Cagliari mentre Berardi è un sogno della Fiorentina. Proprio sui due talenti si è espresso l’ad dei neroverdi, Carnevali: «Speriamo che il mercato finisca presto -le sue dichiarazioni a SkySport-, penso sia sbagliato che ci sia il calciomercato durante il campionato. Berardi è il giocatore più importante del Sassuolo. Vorremo trattenerlo, ci sono delle valutazioni ma per ora non c’è stato nulla di importante». L’azzurro spinge per partire. Avrebbe voluto il Milan, dove Pioli lo stima molto, ma l’arrivo di Pellegri gli ha chiuso le porte. Ha molto mercato anche Petagna. La Sampdoria, in particolare, lo corteggia con insistenza. «Mi piacerebbe giocare di più» le parole della punta a Dazn. Ma dopo la rete di oggi contro il Genoa, Spalletti («Tu resti qui il suo labiale») spera in un finale diverso.