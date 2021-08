Sabato 28 Agosto 2021, 20:40

Il blitz di mercoledì di Raiola alla Continassa. L’accordo di ieri tra i due club. Da lì a poche ore: la definizione dell’affare con tutti i dettagli. Moise Kean sarà già oggi a Torino per sottoporsi alla consuete visite mediche, prima della firma sul nuovo contratto. Il giovane attaccante torna con la formula del prestito biennale ed obbligo di riscatto, sui 20 milioni di euro. Nessun dubbio da parte della dirigenza bianconera: nei giorni dell’addio di Cr7, l’obiettivo è sempre stato riportare a Torino il classe 2000, molto stimato anche da Allegri. E non finisce qui: perché entro la fine del mercato la Vecchia Signora potrebbe regalare al tecnico livornese anche un altro rinforzo.

ATTESA PER DYBALA

A proposito di attaccanti, oggi come previsto Lautaro Martinez ha definito tutti i dettagli del suo rinnovo con l’Inter. Guadagnerà circa 6 milioni di euro a stagione e nel suo accordo non sarà presente la clausola rescissoria. El Toro raggiunge quindi il suo obiettivo, ovvero quello di strappare un ingaggio alla Dzeko. Per l’annuncio, quindi, manca davvero poco. Sono i giorni anche di Dybala. Presto la Juventus convocherà nuovamente il suo rappresentante, Jorge Antun, per prolungare il contratto in scadenza nel 2022. Le parti sono vicinissime, con i bianconeri pronti ad effettuare un ultimo sforzo - soprattutto dopo l'addio di Cristiano Ronaldo - per ridurre la distanza tra la richiesta (10-12 milioni) e l’ultima offerta (8 milioni di euro).

COLPO ATALANTA

Ci spostiamo a Bergamo, dove l’Atalanta mette a segno un colpo importantissimo: Koopmeiners, centrocampista olandese 23enne, è atteso in Italia per le visite e le firme. Dopo un lungo inseguimento di Gasperini e di tutta la dirigenza, l’accordo con l’Az Alkmaar è stato trovato sulla base di 14 milioni di euro. Il tecnico dei bergamaschi avrà quindi a disposizione un giocatore molto interessante, moderno e completo.

ANNUNCIO MILAN

Bakayoko è atterrato a Milano. Il centrocampista classe '94, neo rinforzo del Milan, è tornato in Italia con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto sui 15 milioni. Ufficiale, infine, Odriozola: l’esterno spagnolo, ex Real, è stato annunciato oggi dalla Fiorentina sui propri account social.