Calciomercato Juventus, arriva uno tra Milik e Depay. Milan, pronto il rinnovo di Tonali. Inter, si aspetta Chalobah

La Juventus ha l’accordo con il Marsiglia per Milik ma non molla la pista Depay. In casa bianconera c’è poco tempo e ancora parecchio da fare sul mercato. Fondamentale l’arrici di un vice Vlahovic. Per l’olandese rimane valida la prima offerta da un biennale con stipendio intorno ai 6 milioni più bonus. A breve la risposta di Memphis, nel frattempo si lavora alla pista parallela Milik. Raggiunto l’accordo con il Marsiglia per il prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto a 8, manca solo l’intesa con l’attaccante. Intanto, si muove anche il centrocampo, dopo le mancate uscite di Rabiot e Arthur (fuori dal progetto, si proverà a trovargli una destinazione entro fine agosto) per arrivare a Paredes la Juve può sacrificare Zakaria: sondaggi dall’estero, ma nessuna offerte concreta.

Il Milan va avanti su Jean Onana, mediano del Bordeaux. In via Aldo Rossi sono pronti ad arrivare a 6 milioni di euro. Qualcosa da limare c’è ancora e i colloqui proseguiranno nelle prossime ore. C’è la volontà da parte del Milan di chiudere prima del weekend. L’alternativa resta Vranckx del Wolfsburg. Su Tanganga c’è il Nottingham Forest. Questione rinnovi: primi tentativi con Tonali. La missione in via Aldo Rossi è allungare di un anno e adeguare l’aspetto economico. L’Inter ha l’accordo con Acerbi, ma non molla la presa su Chalobah e Akanji. Il Napoli non molla la presa su Keylor Navas. Il portiere è ormai tra gli esuberi al Psg. La Fiorentina prende Barak e tratta Bajrami con l’Empoli. Il Verona sorpassa il Bologna per Ilicic. Il Torino può prendere Barrow, mentre Zaza piace al Parma.