Calciomercato, Kvaratskhelia fa impazzire Napoli. Ma due anni fa era ad un passo dalla Juve

«Non avete ancora visto nulla» promette Spalletti parlando del nuovo idolo di Napoli, Kvaratskhelia. E c’è da credergli, perché tre gol e un assist nelle prime due partite di campionato sono un biglietto da visita senza precedenti. Destro, sinistro, tiro a giro, si è già conquistato il Maradona con un debutto da sogno e non ha intenzione di fermarsi Khvicha, mentre De Laurentiis si frega le mani per il colpaccio estivo (a 10,5 milioni di euro) e le big d’Europa prendono nota. I meno scaramantici lo hanno già soprannominato El Niño Kvaravilla, mentre lui non sembra accusare la pressione del campionato italiano, confermando un repertorio di altissima qualità. Ma c’è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, in cui Kvaratskhelia è stato vicinissimo alla Juventus. Era l’erede designato di Paulo Dybala, una scommessa su cui Paratici era pronto a puntare forte. Due anni fa, infatti, aveva piazzato l’affondo per l’allora ventenne esterno del Rubin Kazan. Un ragazzo precoce, che esordì in prima squadra alla Dinamo Tbilisi a 16 anni, nell'estate del 2019 fu inserito dall’ UEFA nella lista dei 50 giovani più promettenti della stagione 2019-2020, poi MVP della Russian League e miglior giocatore georgiano del 2020. Tanto da attirare le attenzioni di Milan e Bayern Monaco, ma Paratici aveva giocato d’anticipo, trovando l’accordo con il Rubin Kazan - pagando la clausola rescissoria - condizionato alla qualificazione alla prossima Champions League. Era l’anno di Pirlo, la qualificazione arrivò all’ultimo, ma nella rivoluzione estiva oltre all’allenatore ci fu anche l’addio di Paratici, e di Kvara non se ne fece più nulla. Due anni più tardi il Napoli è tornato alla carica con l’offerta giusta per il georgiano e la Dinamo Batumi, qualche rimpianto per la Juventus che si è lasciata sfuggire un talento purissimo, mentre Spalletti ha trovato la sua stella.