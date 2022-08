Infortunio Wijnaldum, Felix Afena-Gyan risponde a chi lo accusa: «Difficile sconfiggere chi non molla»

L' infortunio di Wijnaldum , uno degli acquisti di punta della Roma in questa sessione di calciomercato ha scosso l'intero ambiente giallorosso. Le ambizioni della squadra non sono comunque ridotte, gli obiettivi restano gli stessi e la sessione estiva d'acquisti rimane comunque la migliore degli ultimi anni. Nonostante l'infortunio del centrocampista olandese alla fine sembri meno grave di quanto non ci si aspettasse, l'ambiente a Trigoria non sembra essere disteso. Infatti la giovane stellina romanista Felix Afena-Gyan è stato bersaglio di tantissimi insulti a causa dello sfortunato scontro in uno scontro sociale, che pare abbia causato la rottura della tibia dell'ex Psg.

La risposta di Afena-Gyan su Instagram

Dopo quasi 24 ore in disparte , la promessa ghanese ha deciso di rompere il silenzio sui social, probabilmente stanco di doversi sentire in colpa per qualcosa di cui non è responsabile. Il giovane 19enne ha risposto con una storia su Instagram da vero fuori classe, in maniera decisa ed educata, senza fomentare altro odio: « Prima di presumere, provate a chiedere. Prima di ottenere una conclusione, provare una fare chiarezza. Prima di giudicare provate a conoscere l'intera storia. È difficile sconfiggere una persona che non molla mai ».

La difesa di mourinho