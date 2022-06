Calciomercato, la Juve chiude il ritorno di Pogba: ma il futuro di de Ligt è un rebus. Galliani dall'Inter per Pinamonti, Toro su Luis Henrique

Giornata intensa per la Juventus che ha definito tutti i dettagli per il ritorno di Pogba (atteso a Torino nei primi giorni di luglio, rimane solo da confermare la durata del contratto: 4 anni o 3 più uno) e con Rafaela Pimenta ha iniziato a parlare del futuro di De Ligt, sempre piuttosto incerto. La Juve propone un rinnovo di contratto ritoccando i bonus verso il basso, mentre l’olandese vuole abbassare la clausola rescissoria e intanto si guarda intorno, tentato da Chelsea e United.

Con Koulibaly primo obiettivo per l'eventuale sostituzione dell’ex Ajax. E sempre con Rafaela Pimenta la dirigenza juventina ha affrontato la possibilità di un ritorno di Kean al Psg, con Paredes che potrebbe fare il percorso inverso da Parigi a Torino. La Fiorentina fa sul serio per Mandragora, al momento è l’offerta migliore aspettando l’eventuale rilancio del Toro. Appuntamento milanese con il Monza per Miretti e Fagioli, possibile anche un rilancio per Cambiaso, dopo l’affondo dei giorni scorsi dell’Atalanta. Galliani ha parlato con l’Inter di Pinamonti, su cui ci sono diverse squadra, mentre la Fiorentina dopo il rinnovo di Italiano è pronta all’affondo per Jovic e Dodo. Ederson è pronto a sbarcare all’Atalanta, il Toro ha messo nel mirino Luis Henrique mentre l’Empoli è ad un passo da Marin dal Cagliari.