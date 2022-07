Venerdì 15 Luglio 2022, 19:05

Perso Koulibaly la Juve punta forte su Bremer, accendendo il duello con l’Inter. Il difensore ha già un accordo di massima con i nerazzurri, ma l’offerta (35 milioni compreso un giovane in contropartita) è ancora lontana dai 40 milioni chiesti da Cairo. Dopo aver monitorato la situazione nelle ultime settimane, la Juventus ha deciso di passare al contrattacco, pareggiando l’offerta dell’Inter ma senza contropartite. Palla al Toro, che può sfruttare la situazione per monetizzare al massimo, intanto il Psg ha comunicato che non andrà oltre i 60 milioni offerti a Marotta per Skriniar, mentre il Bayern è pronto all’affondo per de Ligt.

«Era importante che ci sedessimo a un tavolo con Arrivabene, Cherubini e Nedved - le parole di Salihamidzic, ds dei bavaresi, a Sport Bild -, abbiamo avuto due colloqui, ora dobbiamo essere pazienti e vedere cosa succederà. Siamo in una buona posizione e faremo ciò che è meglio per il Bayern». Il Sion intanto ci prova seriamente per Balotelli: «Siamo in trattative da settimane - la conferma del presidente del Sion, Christian Constantin -. È un segnale che l'interesse è reciproco. Se parliamo solo di talento intrinseco, Mario aveva i mezzi per vincere il Pallone d’Oro». Il Napoli intanto per rispondere all’addio di Koulibaly pensa a Diallo e Simeone per l'attaco, il Bologna ha ufficializzato il prestito dalla Juventus di Cambiaso. Colpo Fabregas del Como mentre il Monza punta sempre Suarez. Il Manchester United ha ufficializzato Christian Eriksen, svincolato dopo l'ultima stagione in Premier al Brentford. E Bernardeschi è pronto a volare a Toronto a parametro zero dopo il mancato rinnovo con la Juve.