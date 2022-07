Ritiro Roma, Abraham pronto a ripartire contro il Portimonense. Oggi allenamenti a porte chiuse

Si è aggregato al gruppo per ultimo insieme ai nazionali che avevano disputato delle partite di Nations League. Un paio di settimane di vacanza con la fidanzata Leah e l'inseparabile amico Tomori, difensore del Milan, ed eccolo di nuovo qui Abraham a dispensare sorrisi e autografi per i tifosi (pochi in realtà e perlopiù bambini del posto) che lo attendono all'uscita dal campo di allenamento o all'albergo dove alloggia la Roma. Per i gol ci sarà tempo. Magari già domani, contro il Portimonense, quando Mourinho dovrebbe farlo scendere in campo per iniziare a testare le sue condizioni. L'inglese è rimasto a guardare sia contro il Trastevere (assente) che l'altro giorno contro il Sunderland (seduto vicino alla panchina giallorossa) ma non vede l'ora d'iniziare.

E' uno al quale non piace perdere nemmeno in allenamento, figuriamoci rimanere a guardare. Ieri, ancora a corto di condizione, si è arrabbiato ad esempio per aver mancato il 5-5 nella partitella di fine allenamento, con Capitan Pellegrini vicino a lui che rideva vedendolo parlare con se stesso. C'è poco da fare: Tammy vive per il gol. Nella prima stagione in giallorosso ne ha segnati la bellezza di 27 in 52 gare, praticamente uno ogni due partite. Questa appena iniziata è per lui la stagione della consacrazione che lo porterà, tra l'altro, a fine anno a disputare i mondiali in Qatar con l'Inghilterra. Ad oggi Abraham parte dietro Kane ma ha qualche mese di tempo per far cambiare idea al ct Southgate. Giocare in coppia con il centravanti del Tottenham è il suo obiettivo, per un tandem esplosivo pronto a sorprendere. Prima però c'è la Roma. E la partenza sprint in campionato e in Europa League può aiutarlo. Poi a fine stagione, si capirà meglio il suo futuro. Il Chelsea ha mantenuto un diritto di recompra esercitabile solamente a partire dall'estate 2023. A patto che i Blues decidano di sborsare una cifra di 80 milioni di euro, servirà però il sì di Tammy. Che più volte ha ribadito come Roma sia diventata la sua seconda casa. Continuare a vincere, insieme a Mourinho, sarebbe la miglior polizza per assicurare la sua permanenza in giallorosso.

ALLENAMENTO BLINDATO

Ha intanto preso il via l'allenamento mattutino della Roma. Rispetto a ieri, quando Mourinho ha aperto la seduta ai 4 giornalisti italiani al seguito, permettendo di assistere all'ora e mezza di esercitazioni direttamente dalla panchina, oggi il tecnico ha optato per le porte chiuse. Impossibile avvicinarsi al campo tra servizio di sicurezza locale, quello giallorosso al seguito della squadra e una volante della polizia che garantiscono la massima privacy a Abraham e compagni.