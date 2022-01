Insigne, addio al Napoli: accetterà l'offerta del Toronto. Entro lunedì è atteso l'annuncio ufficiale

Stavolta il matrimonio sembra proprio giunto alla fine. Lorenzo Insigne lascerà il Napoli dopo dieci anni. Il capitano azzurro ha rotto gli indugi ed è pronto ad accettare l’offerta del Toronto che lo ha lusingato con una proposta davvero principesca: quinquennale con ingaggio annuo da 11,5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati a presenze e ai gol di 4,5 milioni di euro. Il Toronto chiuderà ufficialmente l’acquisto nei prossimo giorni e già all’inizio della prossima settimana sarà depositato il contratto. Insigne sarà la stella della formazione canadese che punterà alla scalata della Major League Soccer.

APPROFONDIMENTI CALCIO Da Mbappè e Dybala, quante stelle sulla via della... LA TRATTATIVA Insigne, il Toronto insiste e cala l'offerta choc: 10... LE TRATTATIVE Roma, arrivano i rinforzi per Mourinho: l'esterno destro...

Insigne, a giugno l'addio al Napoli

Il campionato inizierà già a marzo, ma il 30enne attaccante di Frattamaggiore è stato chiaro: terminerà prima la stagione in maglia azzurra, poi si trasferirà in Canada, dove comincerà una nuova fase della sua carriera. Il suo obiettivo è lasciare il Napoli il più in alto possibile e darà il massimo a cominciare dal match di giovedì contro la Juventus allo Stadium. Insigne è vicino al recupero e proverà a stringere i denti per dare una mano a Spalletti che è in piena emergenza dopo la nuova positività al Covid di Malcuit.

Per lo stesso motivo mancheranno Lozano, Elmas ed Osimhen. Koulibaly, Anguissa e Ounas sono già a disposizione delle rispettive nazionali per la Coppa d’Africa. Insigne, invece, ci sarà ed è pronto a vivere il suo ultimo Juventus-Napoli con la fascia di capitano sul braccio. Avrebbe voluto chiudere la carriera in maglia azzurra, l’unica in serie A, ma le distanze con la società sul rinnovo sono apparse subito incolmabili e una vera trattativa non è mai cominciata dopo il gelo estivo sull'argomento. Il Napoli gli aveva offerto meno dello stipendio attuale fermandosi a 3,5 milioni più 1,5 di bonus. Toronto ha sbaragliato la concorrenza e ha accelerato poco prima di Natale per assicurarsi il giocatore che diventerà il simbolo della franchigia canadese.