Insigne, il Toronto insiste e cala l'offerta choc: 10 milioni a stagione per il sì subito

L’offerta è definita «irrinunciabile». Dieci milioni netti a stagione, per lasciare il Napoli e firmare col Toronto. Dal prossimo giugno o da gennaio, in caso di accordo tra i due club. Mai come adesso Insigne è tentato da un'avventura all'estero: in America sono convinti di avere in pugno il capitano azzurro, in scadenza nel 2022, e lontano dall’accordo con la società campana. De Laurentiis è rimasto fermo all’offerta da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Una proposta, questa, troppo bassa se confrontata con i milioni del Toronto. E con le ambizioni del ragazzo, che non è mai sceso dalla richiesta di 5 milioni netti all'anno, più i premi.

APPROFONDIMENTI IL CONTAGIO Fabian positivo al Covid CALCIO Calciomercato, effetto Vlahovic: dal 3 si parte I VOTI Pagelle della serie A di metà anno LE SFIDE Chi è l'anti-Inter? Milan, Atalanta o Napoli, ecco...

Pagelle della serie A di metà anno: l'Inter la migliore, seguono Milan e Napoli. Roma e Lazio non incidono, disastro Cagliari

L'addio e l'ipotesi Inter: il futuro di Insigne

«Se Lorenzo vuole chiudere qui da noi la carriera, lo accoglieremo a braccia aperte, altrimenti ce ne faremo una ragione», aveva dichiarato circa un mese fa il numero uno dei campani, ipotizzando di fatto l'addio di Insigne in questa stagione. E l'Inter? Il club nerazzurro aveva pensato al numero 10 in caso di partenza di Sanchez. Ma al momento non si segnalano offerte milanesi o di altre società straniere. La sensazione è che, nei prossimi giorni, ci saranno novità decisive. Insigne ha fretta di conoscere il suo futuro. E il Napoli di sapere le scelte del suo capitano.